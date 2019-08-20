التحالف يدمر كهوفًا يستخدمها الحوثيون لتخزين الصواريخ‎

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الثلاثاء، تدمير كهوف يستخدمها الحوثيون في تخزين صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي: ”نفذت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية، عبارة عن كهوف تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد بالعاصمة صنعاء“.

وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، أن ”عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية.. وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد المالكي أن ”عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية“.