‪ قوات الحزام الأمني تسيطر على معسكر الشرطة العسكرية في أبين جنوبي اليمن

سيطرت قوات الحزام الأمني على معسكر للشرطة العسكرية في منطقة الكود جنوبي محافظة أبين اليمنية.

وأكدت مصادر أمنية سيطرة قوات الحزام الأمني على معسكر الكود بعد اشتباكات عنيفة، فيما جرى تداول صور تظهر آليات تابعة للحزام الأمني داخل المعسكر.

ويقود معسكر الشرطة العسكرية في منطقة الكود بأبين، يوسف العاقل، وهو أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة، فيما قاد عملية السيطرة من جانب الحزام الأمني القيادي عبد اللطيف السيد، وهو مؤيد للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي مدينة زنجبار يسود الهدوء عقب ساعات من الاشتباكات بين قوات الحزام الأمني والقوات الخاصة، وأشارت المصادر إلى أن هناك هدنة لساعات محدودة لتسليم معسكر القوات الخاصة الذي يحاصره الحزام الأمني منذ ليلة البارحة. ولا توجد حتى الآن أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وتقول قوات الحزام الأمني إن هذه المعسكرات تمثل خطرًا على أمن أبين والمحافظات المجاورة.