اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية في أبين جنوبي اليمن

اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني من جهة، وقوات الأمن الخاصة من جهة أخرى، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن.

وبالتزامن مع المواجهات المسلحة في زنجبار، اندلعت اشتباكات متقطعة بين قوات الحزام الأمني، وقوات الشرطة العسكرية، بمنطقة الكود جنوبي المدينة.

ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ“إرم نيوز“، فقد سبق تلك المواجهات توتر أمني استمر لبضع ساعات، جرّاء محاصرة قوات الحزام الأمني لمعسكري قوات الأمن الخاصة، وقوات الشرطة العسكرية، دون أن تضح أسباب ذلك التحرك.

وأفادت المصادر بأنه تشكلت إزاء تلك التوترات العسكرية، وساطة قبلية بقصد التهدئة واحتواء الموقف قبل تفاقمه، إلا أنها فشلت في ذلك.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، في شوارع مدينة زنجبار.