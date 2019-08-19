مقاتلات التحالف العربي تدمر غرف عمليات للحوثيين في صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الإثنين، عدة غارات استهدفت غرف عمليات تدير المعارك القتالية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية كتاف بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وقال الموقع الرسمي للناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“: إن ”مقاتلات التحالف العربي نفذت 5 غارات جوية، في مديرية كتاف، استهدفت من خلالها تجمعات ومواقع تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي المتمردة“.

وبحسب الموقع، فإن الغارات طالت ”غرف عمليات قتالية لميليشيات الحوثي المتمردة في المديرية، وتم تدميرها“، كما أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر التمرد الحوثية.

وعلى صعيد آخر، أصيب قيادي في ميليشيات الحوثي، يوم الإثنين، جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر موقع ”سبتمبر نت“ بأن ”اللغم الأرضي انفجر لحظة مرور القيادي في الميليشيات المدعو عبدالله بطيلي، بأطراف مديرية حيس، وأدى انفجار اللغم إلى إصابته بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه“.