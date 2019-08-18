باستثناء الجوازات والنقل.. مؤسسات عدن تستأنف عملها بشكل اعتيادي بعد عطلة العيد

استأنفت المرافق والمؤسسات العامة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الأحد عملها بشكل طبيعي في أول يوم دوام رسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما عدا مصلحة الهجرة والجوازات ومكتب وزارة النقل.

وأكدت السلطة المحلية بعدن أن كافة المرافق والمؤسسات استأنفت عملها وسجلت مستوى انضباط وظيفي عاليًا، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات العامة عملت بشكل طبيعي حرصًا منها على عدم تعطيل مصالح المواطنين ومفاقمة معاناتهم.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الهجرة والجوازات بمكتبها في عدن، إن عمال وموظفي المصلحة باشروا أعمالهم صباح الأحد بشكل اعتيادي، لكنهم لم يمكثوا كثيرًا بسبب توقف عمليات إصدار الجوازات التي لا تصدر إلا بموافقة المكتب الرئيسي لها والمتواجد في العاصمة السعودية الرياض، بينما الأحوال المدنية ما زالت حتى اليوم مربوطة بشكل كلي بصنعاء التي تتفرد بإصدار الأرقام الوطنية للهويات الشخصية للمواطنين.

كذلك الحال مع مكتب وزارة النقل الذي خلا هو الآخر من الموظفين، بينما مطار عدن الدولي والهيئة العامة للطيران عملت بشكل طبيعي واستأنفت نشاطها الأحد دون أي عراقيل، فضلًا عن موانئ عدن وإدارة المرور وصندوق النظافة وغيرها من المرافق التي أعادت فتح أبوابها عقب إجازة العيد.

واستأنف البنك المركزي في عدن أعماله بشكل اعتيادي، وفقًا لمركزه الإعلامي على فيسبوك .

وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي الذي نفذ جولة تفقدية في مرافق ومؤسسات المدينة ومديرياتها، أن مستوى الانضباط الوظيفي كان عاليًا، ووجه مدراء المديريات والمؤسسات بالوقوف إلى جانب أهالي عدن والتخفيف من معاناتهم وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.

لكن حال الكهرباء في عدن كان على النقيض، إذ أكد مدير مؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي أن مادة الديزل أوشكت على النفاد الأمر الذي استدعاهم إلى تقنين الاستخدام، لافتًا إلى أن التقنين لن يستمر طويلًا في حال لم يتم تدارك الأمر سريعًا وتزويد المحطات بالوقود اللازم وهو ما ينذر بخروج كامل المنظومة الكهربائية عن الخدمة.

ويحتكر المتنفذ اليمني أحمد العيسي مستشار الرئيس اليمني ونائب مدير مكتبه عملية استيراد المشتقات النفطية إلى المحافظات المحررة، وهو ما يثير تخوفًا لدى المواطنين من استخدام المشتقات النفطية ورقة سياسية تزيد من معاناتهم اليومية لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.