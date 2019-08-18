رئيس الحكومة اليمنية: معركتنا الوجودية ضد المشروع الإيراني

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الأحد، إن ”المعركة الوجودية والمصيرية هي ضد المشروع الإيراني في اليمن”، ولن يُسمح لـ“أي ميليشيا متمردة“ بافتعال أحداث لحرف البوصلة عن ذلك الهدف.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، في العاصمة السعودية الرياض، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ).

وناقش عبدالملك مع آرون، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك ”الأحداث المؤسفة وغير المقبولة“ في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، والجهود المبذولة من التحالف العربي لدعم الشرعية، لاحتواء تداعياتها، بحسب المصدر نفسه.

وشدد عبدالملك على ”الموقف الثابت للحكومة اليمنية والتحالف في أن المعركة الوجودية والمصيرية هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي ميليشيا متمردة بافتعال أحداث أيًّا كانت، لحرف بوصلة هذا الهدف“، وفق الوكالة.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الأسبوع الماضي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية.