الداخلية اليمنية تعلّق عملها في عدن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، تعليق العمل في مقر الوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة تعليقًا على ما سمته ”انقلاب“ المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية في المدينة.

وقالت الوزارة إن قرار تعليق العمل صدر من الوزير أحمد الميسري ويبدأ من يوم السبت، وحتى إشعار آخر.

وشددت على أن ”كل الإجراءات بعد تاريخ صدور القرار، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة“.

ودعت ضباط وجنود الداخلية إلى ”مواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله“.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستعلن ”استئناف العمل في عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب“.

وشهدت عدن، الأسبوع الماضي، مواجهات بين قوات تابعة للحكومة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على المدينة، قبل أن يطلب منها التحالف إخلاء المواقع والبدء بحوار مع الحكومة لإنهاء الأزمة.