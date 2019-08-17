وفد حوثي يجتمع مع سفراء دول أوروبية في طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن طهران نظمت اجتماعًا ثلاثيًا ضم مسؤولين في ميليشيا الحوثي وسفراء أربع دول أوروبية، إضافة إلى الحكومة الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء ”تابناك“ الإيرانية، أن ”المجتمعين أكدوا على ضرورة الإسراع بوقف الحرب والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، بالإضافة إلى تسهيل مهمة إرسال المساعدات الإنسانية لهذا البلد“.

كما ذكرت الوكالة أن الاجتماع عقد بحضور مندوبين من إيران ووفد الحوثيين الذي يزور طهران، وسفراء 4 دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

ومثل إيران في الاجتماع كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، فيما كان وفد الحوثيين برئاسة المتحدث باسم الميليشيا محمد عبدالسلام، كما حضر سفراء ومندوبو الدول الأوروبية ذات الصلة المعروفة باسم ”E4“ وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وخلال الاجتماع طرحت الوفود المشاركة وجهات نظر بلدانها حول تطورات الأوضاع في اليمن في المجالات السياسية والميدانية والإنسانية.

كما أكدت الوفود المشاركة ضرورة التنفيذ الكامل لتوافقات ستوكهولم والالتزامات الكاملة للطرفين، معتبرة ذلك تمهيدًا للحل والتسوية السياسية النهائية لأزمة اليمن.

يذكر أن إيران عقدت لغاية الآن 5 جولات من المحادثات حول اليمن مع الدول الأوروبية الأربع المذكورة، وكان آخرها في العاصمة البلجيكية بروكسل في آذار/مارس الماضي، بحضور المساعد السابق لوزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري ومندوبي الدول الأربع ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد.