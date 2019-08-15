الخارجية اليمنية تعلق عملها في عدن

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الخميس، تعليق العمل في مكتبها بمدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة؛ على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على مقار ومعسكرات تابعة للحكومة، الأسبوع الماضي. وجاء في بيان نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة: ”تعلن الخارجية تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك…