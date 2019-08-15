قيادي في الانتقالي الجنوبي: المجلس سيبقى حليفًا وثيقًا للتحالف العربي

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد بن فريد، إن المجلس سيبقى ”حليفًا وثيقًا“ لدول التحالف العربي، في معركته ضد المشروع الإيراني.

وأشار بن فريد، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن ”العلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين، الملك، سلمان بن عبدالعزيز كانا حاضرين وسط الحشود الجماهيرية، التي احتشدت، صباح اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن”.

وأضاف:“كنا وما زلنا وسنبقى حليفًا وثيقًا لدول التحالف مؤمنين بمهمة دحر المشروع الإيراني – الحوثي“.

وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن“أحلام الذين أرادوا لنا أن نظهر بخلاف ذلك“ ستخيب، ”فالوفاء من شرعنا وإذا عاهدنا أوفينا“.

وعلّق بن فريد على الحشود الجماهيرية، قائلًا: أي عقل سياسي في العالم يرغب في السلام لا يمكن أن يقول لإرادة هذا الشعب ..لا، ومن يرغب في السلام نحن أهله، ومن يعتقد أنه سيفرض علينا خياراته مخطئ، ولن يقود المنطقة إلا إلى المزيد من الدمار ، ومصائر الشعوب لا تفصّل كقطعة قماش بل هي حق يجب أن يُحترم“.

واحتشد عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن، صباح اليوم الخميس، في تظاهرة كُبرى، سُميت ”مليونية التثبيت والتمكين“، لإعلان مباركتها لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي أفضت إلى سيطرة قوات عسكرية موالية له على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتفويض قيادة المجلس بتمثيل الجنوب في أي مفاوضات مقبلة.