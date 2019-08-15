أنباء عن وصول لجنة سعودية لعدن للإشراف على انسحاب قوات ”الانتقالي“

أفادت مصادر يمنية، اليوم الخميس، بوصول لجنة عسكرية سعودية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ للإشراف على انسحاب قوات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المسيطرة على المدينة.

وذكرت المصادر أن اللجنة السعودية ستشرف على مهام تسليم المجلس الانتقالي للمقار الحكومية التي سيطر عليها والألوية العسكرية لقوات الحكومة الشرعية.

وقبل أقل من أسبوع، سيطرت قوات الانتقالي الجنوبي، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك نارية، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية ”انقلابا كاملا“ على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار.