بيان مليونية عدن يطالب المجتمع الدولي بتسليم إدارة الجنوب للانتقالي

طالب بيان صادر عن المشاركين في التظاهرة المليونية التي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتسليم إدارة الجنوب للمجلس، حاملاً تأييدهم لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والمقاومة الجنوبية، التي سيطرت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، معتبرين تلك الخطوات ”إجراءات ضرورية“.

وأكد البيان الصادر عن الفعالية الجماهيرية الكبرى، التي شهدتها محافظة عدن، تفويض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، الذي غاب هو ونائبه هاني بن بريك عن التظاهرة، في تمثيل الجنوبيين، ودعوته إلى مواصلة تحمل ”المسؤولية التاريخية، بالتفويض الممنوح له من قبل الشعب، لإقامة دولة الجنوب“.

وأشاد البيان بـ ”الانتصارات الأخيرة التي تحققت للمقاومة الجنوبية“ بحسب وصفه، داعيًا إلى ”استكمال تحرير وتطهير كافة أراضي الجنوب“، كمكيراس بمحافظة أبين، ووادي حضرموت بمحافظة حضرموت، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وطالب البيان المجتمع الدولي والتحالف العربي بتسليم إدارة الجنوب إلى الجنوبيين، عبر مفوضهم ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، واحترام إرادة شعب الجنوب ”في مطالبته بالاستقلال“، داعيًا كافة شرائح المجتمع الجنوبي إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم التفريط ”بكل المكتسبات“.

واحتشد عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن، صباح اليوم الخميس، في تظاهرة كبرى، سُميت ”مليونية التثبيت والتمكين“، لإعلان مباركتها خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي أفضت إلى سيطرة قوات عسكرية موالية له على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ولتفويض قيادة المجلس في تمثيل الجنوب في أي مفاوضات مقبلة.

وكانت قوات عسكرية موالية للمجلس الانتقالي قد سيطرت مطلع الأسبوع الجاري، على معظم العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد معارك عنيفة خاضتها على مدى أربعة أيام، مع قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية، بعد إطلاقها النار على متظاهرين جنوبيين الأربعاء الماضي، عقب تشييعهم جثامين عدد من قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر ”الجلاء“، بينهم القيادي الأمني، العميد منير اليافعي.

واتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) والحكومة الشرعية، بالضلوع في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر ”الجلاء“، من خلال ”تزويد الحوثيين بالمعلومات والإحداثيات الاستخباراتية“.