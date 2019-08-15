”المجلس الانتقالي الجنوبي“ يحشد أنصاره في ”مليونية التمكين والثبات“ بعدن (بث مباشر)

احتشد الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في جنوب اليمن وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في تظاهرة حاشدة دعاهم إليها المجلس تحت شعار ”مليونية التمكين والثبات“.

وبدأت المحافظات الجنوبية، يوم أمس الأربعاء، بإرسال وفودها المشاركة في الفعالية التي تحتضنها ”ساحة العروض“، بمدينة ”خور مكسر“، وسط العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تلبية للدعوة التي أطلقها ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الرامية إلى تحشيد التأييد الشعبي لخطواته الأخيرة.

بث مباشر المجلس الانتقالي الجنوبي يحشد أنصاره بـ"#مليونيه_التمكين_والثبات" في عدن‎#إرم_نيوز #عدن #الجنوب_العربي #المجلس_الانتقالي_الجنوبي تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ١٤ أغسطس ٢٠١٩

وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من القيادات الجنوبية وصلوا إلى منصة الفعاليات وعرف منهم حتى الآن اللواء شلال علي شايع مدير عام شرطة عدن السابق.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أظهرت جموعًا غفيرة وقد احتشدت في ساحة ”العروض“ بمديرية ”خور مكسر“ في عدن التي ضجت معظمها بالهتافات ضمن ”مليونية التمكين والثبات“.

من ساحة العروض في عدن مليونية التمكين والثبات pic.twitter.com/wTln0LHBZZ — aboahmed.al-hadrami (@aboahmedhadrami) August 15, 2019

ورفع العشرات من المشاركين في التظاهرة الحاشدة صور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موجهين شكرهم له على كل ما بذله من أجل بلادهم.

وكان اللواء الركن أحمد سعيد رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قد قال في وقت سابق، عبر ”تويتر“: ”يحتفل شعب الجنوب من المهرة وحتى باب المندب في هذا اليوم التاريخي بانتصاره على التنظيمات الإرهابية للقاعدة و داعش ودحرها من عاصمة الجنوب هي ومن يمولها ويرعاها من تلك القوى التي لا هم لها سوى إشباع ذاتها ورغباتها على حساب السواد الأعظم من أبناء شعبنا“.

وأضاف: ”هذا الانتصار الذي جاء كنتيجة حتمية لنضالات شعبنا في الجنوب بتلاحم و وحدة أبنائه، انتصر الجنوب على الإرهاب ومن يرعاه ويموله .. والانتقالي يواجه عناصر داعش والقاعدة التي خرجت من جحورها بعد أن تسترت عليهم معسكرات ما يسمى الشرعية“.

وأردف قائلاً: ”اتركونا نحن الجنوبيين وشأننا وسوف نؤمن محافظات الجنوب لتنعم بالأمن والاستقرار وتأمين الخدمات فيها وسنقاتل معكم يا تحالف إعادة الشرعية إلى آخر رمق . الله أكبر والنصر لشعب الجنوب“.