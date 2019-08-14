الانتقالي الجنوبي يكشف رؤيته للحل ويوجه رسالة للأمير محمد بن سلمان

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي،‭‭ ‬‬المقيم في بريطانيا، صالح النود، إن ”التخلي عن السيطرة على عدن ليس مطروحًا على المائدة في الوقت الحالي“.

وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز: ”نحن هناك باقون لكننا باقون لسبب إيجابي: صونًا للاستقرار“.

وقال إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو ”إخراج جميع عناصر حزب الإصلاح الإسلامي ، الذي يعد من أركان حكومة هادي، من مراكز النفوذ كلها ومعها أي ساسة ينتمون للشمال“.

وأضاف النود: ”ستكون بداية طيبة جدًا أن يتم إخراج الإصلاح من الجنوب كله والسماح للجنوبيين بحكم أنفسهم.. نحن نرى أن الإصلاح تغلغل في الحكومة أو سيطر عليها“.

وأوضح أن أحد السبل الممكنة للخروج من المأزق هو تسليم مسؤولية الأمن في الثكنات لقوات الحزام الأمني وهي الجناح العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي أو شرطة عدن.

وشدد النود على أن ”الجنوبيين لن يقبلوا بعد الآن بتهميشهم“.

وأردف: ”على السعوديين اتخاذ القرار: فهل يريدون الفوز في الحرب على الحوثيين؟ إذا كانوا يريدون ذلك فعليهم الاعتراف بنا، المجلس الانتقالي الجنوبي، في حكم الجنوب وإدارته حتى في الفترة الانتقالية“.

رسالة للأمير محمد بن سلمان

وقال النود إن لديه رسالة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: ”أقول لمحمد بن سلمان: إذا كنت تريد فعلًا الانتصار في الحرب فقد كان الجنوبيون شركاء ذوي مصداقية وبرهنوا على أن بإمكانهم التواصل بشكل بناء … لكنهم يحتاجون في المقابل الحفاظ على الجنوب نظيفًا من هؤلاء المسؤولين الفاسدين المنتسبين للإصلاح“.

واعتبر أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة متأخرة كثيرًا ومن الضروري أن تلحق بالتطورات.

وقال النود: ”أي موقع سلطة يجب أن يكون في أيدي الجنوبيين. يجب منح الجنوبيين السلطة لحكم أنفسهم ويجب أن يتواصل الجنوبيون كشريك كامل في عملية السلام“.

وأضاف: ”مازال بإمكاننا أن نكون جزءًا من اليمن ويمكن لهادي أن يظل رئيسًا لكن لابد أن يحكم الجنوبيون الجنوب“.

وحول مسألة انفصال الجنوب أوضح المتحدث باسم المجلس الانتقالي: ”أنا لا أحاول تحاشي القول إننا سننفصل لأن هذا احتمال حقيقي الآن“ مضيفًا أن أحد الخيارات هو وجود حكومتين، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب.