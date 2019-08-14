الحكومة اليمنية تشترط انسحاب المجلس الانتقالي قبل الحوار

طالبت الخارجية اليمنية بانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطرت عليها في عدن، قبل الدخول في حوار بخصوص الأحداث التي وقعت مؤخرًا في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وذكرت الخارجية اليمنية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، على لسان نائب وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي: ”رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن“.

وتابع الحضرمي: ”لكن يجب أولًا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار“.

#الحضرمي: رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف امام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) August 14, 2019

وسيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي.

وخلفت المعارك نحو 40 قتيلًا من المدنيين فضلًا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.