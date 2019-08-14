أبرزهم شلال شايع.. الحكومة اليمنية تقيل قيادات أمنية جنوبية على خلفية أحداث عدن

أقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الأربعاء، قيادات أمنية جنوبية على خلفية أحداث عدن الأخيرة التي وصفتها الحكومة بأنها انقلاب على الشرعية بينما يصفها الانتقالي الجنوبي بأنها ردة فعل دفاعية.

وقضت قرارات الميسري، بعزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة فيما أسماه الوزير ”الانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح مؤخرًا“.

ولم يسمّ الوزير خلفًا لشائع الذي يعد من أبرز القيادات الجنوبية وأكثرها شعبية حيث يُنسب له الفضل في فرض الأمن وضبط الانفلات الذي عصف بعدن عقب تحريرها من الحوثيين.

كما تم عزل قائد شرطة لحج العميد صالح السيد، وتكليف العميد حسن محمد شكري، بإدارة أمن المحافظة إلى حين اختيار خلف له.