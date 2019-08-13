قيادي حوثي لخامنئي: نؤمن بولاية الفقيه

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد السلام، بأن جماعته تؤمن بولاية الفقيه، وهو منصب ”ديني سياسي“ لدى الشيعة يتقلده المرشد علي خامنئي منذ نحو ثلاثين عامًا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عبد السلام قوله، وهو يخاطب خامنئي خلال اجتماع معه في طهران: ”نحن نعتبر ولايتكم (ولاية الفقيه) على طول خط النبي صلى الله عليه وسلم وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومواقفك الحيدرية والعلوية في دعم الشعب اليمني المظلوم، هي امتداد لمواصلة خط مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني“.

وأضاف محمد عبد السلام: ”موقف زعيم الجمهورية الإسلامية في دعم المضطهدين في العالم، وخاصة الشعب اليمني، هو موقف ديني وعقدي“.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي في مكتبه بالعاصمة طهران، القيادي الحوثي محمد عبد السلام، وذكر الموقع الرسمي لخامنئي إن عبد السلام سلّم المرشد رسالة من زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، دون الكشف عن فحوى هذه الرسالة.

ونقل الموقع عن خامنئي هجومه على التحالف العربي لدعم الشرعية قائلاً إن“السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن“، بحسب زعمه.

وهذا أول استقبال رسمي من قِبل المرشد علي خامنئي لمسؤول في ميليشيات الحوثيين الموالية للنظام الإيراني.

جدير بالذكر أن النظام الإيراني يصرح بدعمه للتمرد الحوثي في اليمن، ويعتبر- وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين- أن نموذج الحوثي هو النسخة اليمنية من جماعة حزب الله، ذراعها المسلحة في لبنان.