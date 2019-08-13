قيادي حوثي لخامنئي: نؤمن بولاية الفقيه

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي في مكتبه بالعاصمة طهران، القيادي الحوثي محمد عبد السلام، وذكر الموقع الرسمي لخامنئي إن عبد السلام سلّم المرشد رسالة من زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، دون الكشف عن فحوى هذه الرسالة.
ونقل الموقع عن خامنئي هجومه على التحالف العربي لدعم الشرعية قائلاً إن“السعودية والإمارات تسعيان إلى تقسيم اليمن“، بحسب زعمه.
وهذا أول استقبال رسمي من قِبل المرشد علي خامنئي لمسؤول في ميليشيات الحوثيين الموالية للنظام الإيراني.
جدير بالذكر أن النظام الإيراني يصرح بدعمه للتمرد الحوثي في اليمن، ويعتبر- وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين- أن نموذج الحوثي هو النسخة اليمنية من جماعة حزب الله، ذراعها المسلحة في لبنان.