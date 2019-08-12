مصدر في المركزي اليمني: البنك باق في عدن

أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن أن البنك باق في عدن وسيسير أعماله بشكل اعتيادي وسيؤدي عمله وواجباته بشكل طبيعي.

وجاء حديث المصدر الذي فضل عدم كشف عن هويته، رداً على ما تداولته وسائل إعلام يمنية من أخبار منسوبة لمصدر مقرب من محافظ البنك المركزي حافظ معياد يوم الإثنين، والتي تحدث فيها باستحالة استمرار بقاء البنك في عدن وتسيير أعماله من هناك بعد ما أسماها بـ“العملية الانقلابية التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي“ .

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن البنك المركزي سيبقى في عدن لعدم وجود أي مبررات تستدعي لنقله خارج عدن، على عكس ما يردده البعض“، مضيفاً ”لسنا بحاجة إتطمينات من هذا الطرف أو ذاك، فأبناء عدن التي تحتضن مدينتهم البنك هم الأقدر على حمايته“.

وأكد المصدر أن البنك المركزي منذ قرار نقله إلى عدن في منتصف سبتمبر / أيلول 2016 ”واجه تحديات كبيرة وعديدة واستطاعت إدارته وبإصرار كوادره تجاوزها، لأنها حرصت على ضمان استقلاله والناي به عن أية تجاذبات قد تبعده عن مساره السليم والمتعارف عليه كبنك مركزي يؤدي دوره الوطني بما يخدم ويراعي المصالح العليا لعموم أبناء الشعب اليمني“.