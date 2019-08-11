التحالف العربي يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف لـ“تقييم الحوادث“ لاحتمالية وجود حادث عرضي

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي. وأضاف العقيد المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ”واس“ فجر اليوم، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات…