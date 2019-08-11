الانتقالي الجنوبي يكشف موقفه من الانسحاب من المواقع الحكومية في عدن

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه لن ينسحب دون مفاوضات من المواقع التي سيطر عليها في مدينة عدن، بعد اشتباكات مع قوات حكومية.

وقال نزار هيثم المتحدّث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبيرغ: ”لا يوجد أي انسحاب. لمن سنسلم هذه المواقع؟ يجب مناقشة هذا الأمر خلال المحادثات التي دعا إليها التحالف“.

وكان التحالف العربي، قال: إن قوات الانتقالي الجنوبي قد بدأت الانسحاب من بعض المناطق.

غير أن هيثم، أوضح أن ذلك يتعلق على ما يبدو فقط بمواقع داخل أسوار قصر المعاشيق الرئاسي، قائلًا: ”إن قوات الانتقالي الجنوبي عادت إلى البوابات الخارجية للقصر الرئاسي“.

وقال هيثم: ”الجنوبيون مستعدون لحل سياسي وسط، بعيدًا عن هيمنة جماعة الإخوان المسلمين أو الحوثيين“.