التحالف العربي يكشف تفاصيل مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك.

وظل الغموض يحيط بمقتل شقيق زعيم الحوثيين، بعد أن أعلنت الخبر قناة المسيرة التابعة للجماعة ظهر يوم الجمعة الماضي، وذكر التحالف العربي بعد ذلك أنه سيكشف معلومات حول الحادثة.

وقال التحالف العربي في بيان اليوم: إن ”إبراهيم بدر الدين الحوثي تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة، في أحد معاقل الميليشيات في حي حدة بصنعاء“.

وأضاف التحالف: ”القيادات الحوثية الإرهابية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات قتل وسحل.. خلافات بين قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية وراء مقتل شقيق زعيم الميليشيات“.

وخرجت إلى العلن مؤخرًا صراعات على الزعامة والنفوذ، بين قادة الميليشيات في صنعاء، خاصة بين رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

ويتهم محمد علي الحوثي، أشقاء عبدالملك، ومنهم عبدالغني وإبراهيم، بأنهم وراء قرار غريمه بتنحيته من منصبه في المجلس السياسي، وتحويله لمجلس الشورى مؤخرًا.

وغاب إبراهيم الحوثي المولود العام 1979، الشقيق الأصغر لزعيم الحوثيّين عن الأنظار منذ فترة، وكان برفقة شقيقه عبدالملك زعيم الجماعة، الذي تقول التقارير الإعلامية إنه يعتمد عليه في بعض العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ“إرم نيوز“ إن إبراهيم الحوثي تولى قيادة ”جهاز الأمن الوقائي“ وهو جهاز الاستخبارات الخاص بجماعة الحوثي، ويرتبط بشكل مباشر مع زعيم الجماعة، وانتقل إثر ذلك إلى صنعاء، حيث كان يعمل في سرّية تامة.

ولا يذكر لإبراهيم الحوثي دور سياسي، سوى تمثيله للحوثيين في المشاورات السياسية المعروفة بـ“ حوار موفنبيك“ مع الفرقاء اليمنيّين أوائل العام 2015، بعد سيطرة الجماعة على صنعاء.

وشاع أواخر العام نفسه (2015) مقتل إبراهيم الحوثي، في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بمسقط رأسه في محافظة صعدة، لكنه خرج لينفي الخبر عبر وسائل الإعلام التابعة للحوثيّين.