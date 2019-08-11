الملك سلمان يلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في قصر منى بمكة المكرمة.

ويأتي اللقاء بعد موجة من المواجهات في مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، بين قوات موالية للحكومة الشرعية، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب الوكالة، ”جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار“.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره من الطرف اليمني إلى جانب الرئيس هادي ”نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين“.