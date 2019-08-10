مصادر: التحالف يحمي قصر معاشيق وقوات الانتقالي تسيطر على محيطه فقط

نفت مصادر ميدانية مساء السبت، ما تردد عن سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي في اليمن بالكامل على قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن قوات الانتقالي متواجدة في منطقة حقات المحيطة بقصر معاشيق الذي يقع في أعلى تلة جبلية هناك.

وأضافت المصادر أن القصر مازال تحت حماية قوات التحالف وتتواجد داخله عدة شخصيات قيادية من الحكومة اليمنية.

ويفسر ما ذكرته المصادر، دعوة التحالف العربي إلى وقف إطلاق النار، مهددًا باستخدام القوة العسكرية ضد من يخالفه.

وقال التحالف في بيان إن ”القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة… وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك“.

كما دعا التحالف كل الجماعات المسلحة بالعودة فورًا إلى مواقعها والتخلي عن المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي وقت لاحق، دعت السعودية إلى ”اجتماع عاجل“ للأطراف اليمنية المتحاربة في عدن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان عبر تويتر ”توجّه المملكة الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف“.