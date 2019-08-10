السعودية تدعو فرقاء عدن إلى اجتماع عاجل في الرياض

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، دعوة للحكومة اليمنية، وجميع أطراف النزاع في اليمن لعقد اجتماع عاجل في المملكة، بغية التوصل لاتفاق، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن ”المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن، وتوجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع لعقد اجتماع عاجل في المملكة“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المصدر قوله، ”أطراف الأزمة مدعوون للاجتماع في الرياض، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنًا مستقرًا“.