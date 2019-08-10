بعد حسم المواجهة.. عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن اليمنية (صور)

عادت الحياة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى طبيعتها بعد اشتباكات مسلحة انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة.

وأظهرت صور حصلت عليها ”إرم نيوز“ جانبًا من الحياة في مدينة عدن، بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة التي بدأت قبل نحو 4 أيام بين قوات موالية للحكومة الشرعية وأخرى تتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفت الاشتباكات بـ“العنيفة“.

كما تظهر الصور، توافد أعداد كبيرة من أهالي مدينة عدن على الأسواق، خصوصًا محال الملابس والحلويات، حيث يقوم اليمنيون بشراء تلك السلع تحضيرًا للاحتفال بعيد الأضحى.





وفتحت الأسواق في المدنية مجددًا أبوابها أمام المواطنين، الذين هرعوا لشراء مسلتزماتهم، حيث تظهر الصور اكتظاظ الأسواق بالمتسوقين والمركبات وذلك فور وقف الاشتباكات.

وقالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حسمت الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدن، وبسطت سيطرتها الكاملة على المدينة بعد السيطرة على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، عقب مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها واستسلام ما تبقى من القوات الأمنية.