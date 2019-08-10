عدن.. أنباء عن مفاوضات لتسليم معاشيق للانتقالي الجنوبي

قالت مصادر محلية إن المفاوضات جارية لتسليم قصر معاشيق للانتقالي الجنوبي بعد سيطرته الكاملة على مدينة عدن، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها انقلاب مؤسسات الدولة الشرعية.

وقصر معاشيق الرئاسي هو آخر معقل للحكومة ويتحصن فيه مسؤولون أبرزهم قائد ألوية الحماية الرئاسية العميد سند الرهوة.

وقالت المصادر إن المفاوضات الجارية تهدف إلى منع إراقة مزيد من الدماء عبر تسليم القصر للانتقالي الجنوبي، الذي بسط سيطرته الكاملة على عدن وانضمت لصفوفه كافة القوى العسكرية والأمنية ببيانات تأييد، صدرت من المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الأمن الخاصة واللواء 31 مدرع والشرطة العسكرية في محافظة لحج القريبة.

وفي هذه الأثناء قالت وزارة الخارجية اليمنية بتغريدة في تويتر إن ”ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية“.