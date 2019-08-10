الحكومة اليمنية: الانتقالي الجنوبي نفّذ انقلابًا في عدن

اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن اليوم السبت القوات الجنوبية بتنفيذ ”انقلاب“ في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية في المدينة التي تعد مقرًا للحكومة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على ”تويتر“: ”ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية“.

#الحضرمي: ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.. تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام ٢٠١٤.

لا شرعية بدون الشرعية! — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) August 10, 2019

وفي وقت سابق اليوم السبت قالت مصادر محلية إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حسمت الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدن، وبسطت سيطرتها الكاملة على المدينة باستثناء قصر معاشيق.