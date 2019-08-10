الحكومة اليمنية: الانتقالي الجنوبي نفّذ انقلابًا في عدن

الحكومة اليمنية: الانتقالي الجنوبي نفّذ انقلابًا في عدن

المصدر: رويترز

اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن اليوم السبت القوات الجنوبية بتنفيذ ”انقلاب“ في عدن بعد سيطرة مسلحيهم على جميع الثكنات العسكرية في المدينة التي تعد مقرًا للحكومة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على ”تويتر“: ”ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية“.

وفي وقت سابق اليوم السبت قالت مصادر محلية إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حسمت الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدن، وبسطت سيطرتها الكاملة على المدينة باستثناء قصر معاشيق.

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