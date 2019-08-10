عدن.. قيادة المنطقة العسكرية الرابعة تنضم للانتقالي الجنوبي

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة انضمامها لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في ضربة جديدة للحكومة الشرعية التي هزمت قواتها في عدن وفقدت مواقع سيطرتها في المدينة، بعد اشتباكات في الأيام الماضية.

وفي فيديو متداول، قال متحدث باسم قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن محمد إنه يعلن الانضمام للمقاومة الجنوبية برئاسة من وصفه بالرئيس عيدروس الزبيدي.

وهذا ثالث انشقاق لقائد عسكري كبير من قوات الحكومة الشرعية خلال اليوم، إذ أعلن كل من قائد القوات الخاصة في الحكومة اليمنية اللواء فضل باعش، وقائد الشرطة العسكرية في محافظة لحج ”جنوب“ العقيد صبري طاهر، في وقت سابق السبت، انشقاقهما وانضمامهما لقوات الانتقالي الجنوبي.