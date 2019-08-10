الإمارات تعرب عن قلقها إزاء المواجهات فى عدن وتدعو للتهدئة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة فى مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، داعية إلى التهدئة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تأكيد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ”ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها“.

ودعا الوزير الإماراتي ”إلى حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار“.

وأشار إلى أن الإمارات وكشريك فاعل في التحالف العربي ”تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته“.

وأضاف أنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن ”يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات“.