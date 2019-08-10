انتهاء الاشتباكات.. ”الانتقالي الجنوبي“ يسيطر على عدن

قالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي حسمت الاشتباكات المسلحة الدائرة في عدن، وبسطت سيطرتها الكاملة على المدينة باستثناء قصر معاشيق.

وذكرت المصادر أن القوات الجنوبية استقرت في محيط قصر ”المعاشيق“، وتحديدًا عند البوابة الأولى، مطالبة بتسليم القصر بشكل سلمي حقنًا للدماء.

وساد هدوء حذر مدينة عدن في هذه الأثناء، بينما تسمع بين الحين والآخر في ”كريتر“ أصوات إطلاق نار متقطع من بعض الجيوب المتبقية الرافضة للاستسلام وفقًا للمصادر.

وتحدثت المصادر عن سيطرة قوات الانتقالي على كافة المعسكرات التابعة لألوية الحماية الرئاسية في عدن، وأهمها معسكرات ”بدر“ واللواءان الثالث والرابع

وسيطرت القوات كذلك على منزل وزير الداخلية أحمد الميسري الذي قالت المصادر إنه جرى تسليمه لقوات التحالف في مقرها بعدن.

وألوية الحماية الرئاسية شكلها نجل الرئيس اليمني جلال هادي في المحافظات الجنوبية، كقوة تستلهم تجربة الحرس الجمهوري، الذي أسسه الرئيس الراحل صالح، للاعتماد عليه في توطيد أركان حكمه

وتشكلت هذه القوات بدعم من نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي وفر لها عناصر من تيار ”حزب الإصلاح“ بينما جند لها نجل الرئيس الأفراد من أبناء منطقته ما جعلها قوة هشة غير متجانسة لم تصمد في الاختبار الميداني، وفقاً لمحللين.