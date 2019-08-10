قيادة قوات الأمن الخاصة في عدن تعلن الانضمام للمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، ولحج، وأبين، والضالع، التابعة للحكومة اليمنية، اللواء فضل عبدالله باعش، اليوم السبت، انضمامه وقواته إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي مقطع فيديو بثه نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ظهر باعش وسط جنوده ؛ قائلًا إن قوات الأمن الخاصة و“هي قوة جنوبية منذ البداية مع المقاومة الجنوبية وسنظل مع المقاومة الجنوبية ومع الجنوب برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي“.

وأضاف:“تعلن قيادة قوات الأمن الخاصة بضبّاطها وأفرادها وجنودها انضمامهم والعمل مع المقاومة الجنوبية برئاسة الأخ الرئيس عيدروس الزبيدي، ومن هنا تظل القوة واحدة وموحدة من أجل الجنوب..“.

وكان بن بريك قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:“الآن في اتصال هاتفي معي من قِبل اللواء فضل عبدالله باعش قائد قوات الأمن الخاصة يعلن انضمامه التام هو والضباط وضباط الصف والأفراد للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونهيب بكافة القيادات العسكرية الجنوبية اتخاذ ذات الموقف لأجل الجنوب وشعبه“.

الآن في اتصال هاتفي معي من اللواء فضل عبدالله باعش قائد قوات الأمن الخاصة يعلن انضمامه التام هو والضباط والصف والأفراد للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

نهيب بكافة القيادات العسكرية الجنوبية باتخاذ ذات الموقف لأجل الجنوب وشعبه . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 10, 2019

وفي السياق، أعلن بن بريك أيضًا عن تلقيه اتصالاً هاتفيًا من قائد الشرطة العسكرية في مدينة لحج صبري طاهر يعلن انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر في تغريدة: ”في اتصال هاتفي قائد الشرطة العسكرية لحج صبري طاهر يعلن انضمامه للقوات المسلحة الجنوبية بقيادة سيدي الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي . وسيتم إرفاق بيان الانضمام بإذن الله“.