عدن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يسيطر على معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية‎

أعلن نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أنه تم إسقاط معسكر اللواء الثالث التابع لقوات الحماية الرئاسية.

وقال بن بريك، في تغريدة على حسابه عبر تويتر اليوم السبت: ”تم إسقاط اللواء الثالث حماية إرهابية والباقي يتبع بإذن الله“، في إشارة إلى المعسكر التابع لقوات الحماية الرئاسية بالحكومة الشرعية.

وأضاف في تغريدة أخرى أن ”أفراد تنظيم القاعدة الذين غادروا معسكر اللواء الثالث حماية إرهابية (معسكر لؤي الزامكي) يلجأون عند إخوتهم حول قصر اليمامة، المعاشيق سابقًا، ويضربون بطريقة عشوائية“ متابعًا أن ”هذه بداية النهاية بإذن الله وسيعود قصر اليمامة لحاضنة الشعب الجنوبي بإذن الله“ .

وأشار إلى أن ”أفراد تنظيم القاعدة يفرون من معسكر بدر ورجال قواتنا الجنوبية يتعقبونهم“.

وأكد بن بريك أن ”معسكر بدر يغادر منه أفراده ورجال الجنوب يطرقون الأبواب ويؤمنون الجميع“.

ونشر نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صورة لمن سماهم ”أبطال اللواء الأول مشاة بقيادة البطل العميد أبي طاهر البيشي“ قال إنها ”صورة للتاريخ بعد إسقاطهم اللواء الثالث حماية إرهابية“.

أبطالنا أبطال اللواء الأول مشاة بقيادة البطل العميد أبي طاهر البيشي صورة للتاريخ بعد اسقاطهم اللواء الثالث حماية إرهابية . pic.twitter.com/YjAVteaDsr — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 10, 2019

وفي تغريدة لاحقة أعلن بن بريك سقوط معسكر الدفاع الساحلي في ايدي قوات الانتقالي، قائلاً: ”سقوط معسكر الإرهابي زكي أبوعابد معسكر الدفاع الساحلي بعد هروبهم من أبطال القوات الجنوبية“.

سقوط معسكر الإرهابي زكي أبوعابد معسكر الدفاع الساحلي بعد هروبهم من أبطال القوات الجنوبية .

سيهزم الجمع ويولون الدبر — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 10, 2019

وكان مصدر عسكري قال لمراسل ”إرم نيوز“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر اليوم، إن معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية التابع لقوات الحكومة اليمنية سقط بأيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي أعلنه لاحقًا هاني بن بريك.