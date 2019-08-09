الجامعة العربية تدعو اليمنيين للتهدئة

دعت الجامعة العربية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة، مع استمرار التوتر في مدينة عدن، عاصمة البلاد المؤقتة.

وقالت الجامعة العربية إنها ”تتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن اليمنية، على خلفية المعارك الدائرة بين قوات الحماية الرئاسية“، وقوات الحزام الأمني منذ ثلاثة أيام.

وتابعت: ”صار واضحًا أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد“.

وطالبت ”جميع الأطراف بالتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات، والعمل معًا من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد، وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد“.

كما دعت الشعب اليمني إلى ”تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة، حفاظًا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي في البلاد“.

والأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بالعاصمة المؤقتة عدن بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة من جهة، وقوات الحزام الأمني من جهة أخرى، غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره والقوات الموالية له إلى اقتحام القصر الرئاسي، إثر إطلاق النار على محتجين، عقب تشييعهم جثمان العميد منير اليافعي وعدد من الجنود، قتلوا في هجوم على معسكر غربي المدينة الأسبوع الماضي.

وبشكل متقطع، تجددت المواجهات على مدار الخميس والجمعة، ما تسبب في مقتل 18 شخصًا بينهم 7 مدنيين، على مدار الأيام الثلاثة، اعتمادًا على مصادر طبية وميدانية وشهود عيان، فيما لم تصدر بعد إحصائية رسمية.