برنامج الغذاء العالمي يستأنف تقديم مساعداته في اليمن الأسبوع القادم

المصدر: أ ف ب

أعلن متحدث باسم برنامج الغذاء العالمي (بام)، أن البرنامج سيستأنف الأسبوع المقبل تقديم مساعداته الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك بعد توقفها لنحو شهرين، بحسب ما أعلن الجمعة متحدث باسم البرنامج في جنيف.

وقال ايرفي فيروسيل، خلال لقاء صحفي، إن توزيع المساعدات على 850 ألف ساكن في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون سيتم ”بعد عطلة عيد الأضحى“.

ووقع الحوثيون في الثالث من آب/اغسطس اتفاقًا مع الامم المتحدة حول استئناف المساعدة الغذائية في المناطق التي يسيطرون عليها بعد تعليقها منذ 20 حزيران/يونيو وذلك بعد اتهامات للمتمردين بالاستيلاء على المساعدة.

ونص الاتفاق خصوصًا على تسجيل المدنيين المحتاجين للمساعدة في قاعدة بيانات بيومترية، بما يضمن توزيعًا فعليًا وناجعًا ووصولها إلى الأشد فقرًا.

وخلف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين، بحسب مصادر مختلفة من المنظمات الإنسانية.

ونزع نحو 3,3 ملايين شخص ، ويحتاج 24,1 مليون يمني اي 80 % من السكان، للمساعدة، بحسب الأمم المتحدة.