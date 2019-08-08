سقوط صاروخ باليستي في حجة أطلقه الحوثيون من سوق مدني (صورة)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، داخل الأراضي اليمنية، مساء الأربعاء، حيث استخدمت الميليشيات خلال عملية الإطلاق مواقع مدنية في سوق الربوع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، قوله إن محاولة إطلاق الصاروخ هي امتداد للعمليات السابقة باستخدام المواقع المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار العقيد المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت في 20 يونيو/ حزيران 2019 صاروخًا باليستيًا من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط المواقع المدنية والتجمعات السكانية، حيث تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني، وتهديد هذه الميليشيا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير قدرات ميليشيات الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني باستخدام المواقع المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء، وكذلك التجمعات السكانية.