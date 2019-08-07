السفير السعودي في اليمن يعلق على أحداث عدن

السفير السعودي في اليمن يعلق على أحداث عدن

المصدر: إرم نيوز

علق السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، الأربعاء، على أحداث العنف التي وقعت قرب قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في وقت سابق، وسقط خلالها قتيل وجرحى.

وقال آل جابر، في تغريدة له على حسابه بتويتر، إن ”المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية التي استهدفت الشهيد أبواليمامة والأبطال الشهداء في معسكر الجلاء، ومركز الشرطة، وهي التي دمرتها عدوانًا وبغيًا في العام 2015. وستبقى عدن آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف“.‎

 

وشهد محيط القصر الرئاسي بمنطقة ”معاشيق“ في عدن سقوط قتلى ومصابين إثر إطلاق نار، خلال تظاهرة أعقبت تشييع القيادي الأمني العميد منير اليافعي وعدد من الجنود الذين قتلوا في هجوم استهدف معسكرًا غرب عدن، الخميس الماضي.

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