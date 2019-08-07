”غريفيث“ يبدي قلقه من التصعيد العسكري في عدن

عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، عن قلقه من التصعيد العسكري في مدينة عدن جنوب البلاد، والتي تتخذها حكومة اليمن المعترف بها دوليًا مقرًا لها.

وقال جريفيث:“أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن اليوم، بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي“.

وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“كما أنني أشعر بقلق عميق من الخطاب السائد خلال الآونة الأخيرة والذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جنوب اليمن، هاني بن بريك، ”النفير العام“، ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة ”معاشيق“، في عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.