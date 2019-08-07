بعد تشييع أبو اليمامة.. إصابة شخصين في مواجهات محدودة قرب القصر الرئاسي بعدن‎ (فيديو)

أصيب شخصان، أحدهما بحالة حرجة نتيجة إصابته في الرأس، في مواجهات مسلحة محدودة، اندلعت ظهر اليوم، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

جاء ذلك إثر إطلاق قوات الحماية الرئاسية النار، على محتجين اتجهوا نحو القصر الرئاسي في مدينة كريتر، عقب تشييع جثامين القيادي الجنوبي العميد منير اليافعي وعدد من الجنود، الذين قتلوا في هجوم استهدف معسكر ”الجلاء“ الخميس الماضي.

وقال مشاركون في الاحتجاج، لـ ”إرم نيوز“ إن قوات الحماية الرئاسية أطلقت النار على المحتجين المرددين هتافات مناوئة للحكومة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مدخل منطقة ”حقات“، التي تقع فيها منطقة معاشيق والقصر الرئاسي.

وبحسب مصادر محلية قريبة من منطقة ”حقات“، بمدينة كريتر، فإن إطلاق النار ما زال مستمرًا حتى اللحظة، وبشكل متقطع، من قبل قوات الحماية الرئاسية.

وحلّق الطيران الحربي، التابع لقوات التحالف العربي المشترك، في سماء مدينة عدن، فيما انتشرت قوات أمنية جنوبية في أرجاء مختلفة، بالتزامن مع الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن القديمة.