بدء مراسم تشييع منير اليافعي ”أبواليمامة“ وضحايا استهداف معسكر ”الجلاء“ في عدن (فيديو وصور)

احتشد الآلاف من أبناء محافظات اليمن الجنوبية في ”ساحة الشهيد خالد الجنيدي“ لتشييع جثامين حادثة استهداف العرض العسكري في معسكر الجلاء، وعلى رأسهم العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“ قائد لواء الدعم والإسناد بقوات ”الحزام الأمني“ في عدن.

وأفاد ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قيادات جنوبية بارزة تشارك في مراسم تشييع منير اليافعي والضحايا الذين سقطوا في الاستهداف الحوثي للمعسكر الأمني خلال عرض عسكري قبل أيام.

وقالت مصادر إعلامية إن العميد سند الرهوه قائد الوية الحماية الرئاسية في قصر المعاشيق انضم الى موكب تشيع العميد منير اليافعي.

يحدث الآن *الحشود الجنوبية تتوافد إلى ساحة الشهيد خالد الجنيدي في كريتر لحضور مراسم تشييع الشهيد أبو اليمامة ورفاقه.* pic.twitter.com/M93o0WSisJ — صالح اليزيدي اليافعي (@zcGR1jHMYh2wzBQ) August 7, 2019

وكانت ميليشا الحوثي قد استهدفت القيادي الجنوبي العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“ وعدد من قادة ”الحزام الأمني“ في عرض عسكري بمعسكر ”الجلاء“، بصاروخ وطائرة مسيرة، ما أدى لمقتل 22 عنصراً أمنياً وجرح العشرات.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن الحشود الغفيرة تواصل التجمهر والتجمع في موكب التشييع الذي وصل إلى ”كريتير“، انتظاراً لتشييع ”أبواليمامة“ والضحايا الآخرين إلى مقبرة ”القطيع“.

موكب تشييع مهيب للشهيد القائد أبو اليمامة ورفاقه في طريقة الى #كريتر وحشود جماهيرية حاشدة تتواصل تباعاً#انتفاضه_شعبيه_جنوبيه pic.twitter.com/tKV8fd3V89 — كمال النعماني (@kamal_ALNomani) August 7, 2019