بدء مراسم تشييع منير اليافعي ”أبواليمامة“ وضحايا استهداف معسكر ”الجلاء“ في عدن (فيديو وصور)

بدء مراسم تشييع منير اليافعي ”أبواليمامة“ وضحايا استهداف معسكر ”الجلاء“ في عدن (فيديو وصور)

المصدر: عدن - إرم نيوز

احتشد الآلاف من أبناء محافظات اليمن الجنوبية في ”ساحة الشهيد خالد الجنيدي“ لتشييع جثامين حادثة استهداف العرض العسكري في معسكر الجلاء، وعلى رأسهم العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“ قائد لواء الدعم والإسناد بقوات ”الحزام الأمني“ في عدن.

وأفاد ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن قيادات جنوبية بارزة تشارك في مراسم تشييع منير اليافعي والضحايا الذين سقطوا في الاستهداف الحوثي للمعسكر الأمني خلال عرض عسكري قبل أيام.

وقالت مصادر إعلامية إن العميد سند الرهوه قائد الوية الحماية الرئاسية في قصر المعاشيق انضم الى موكب تشيع العميد منير اليافعي.

وكانت ميليشا الحوثي قد استهدفت القيادي الجنوبي العميد منير اليافعي ”أبواليمامة“ وعدد من قادة ”الحزام الأمني“ في عرض عسكري بمعسكر ”الجلاء“، بصاروخ وطائرة مسيرة، ما أدى لمقتل 22 عنصراً أمنياً وجرح العشرات.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن الحشود الغفيرة تواصل التجمهر والتجمع في موكب التشييع الذي وصل إلى ”كريتير“، انتظاراً لتشييع ”أبواليمامة“ والضحايا الآخرين إلى مقبرة ”القطيع“.

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