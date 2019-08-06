محتجو ساحة العروض في عدن يطالبون ”الشرعية“ بمغادرة المدينة

دعا محتجون بساحة العروض في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، الحكومة الشرعية للرحيل من مدينتهم وتمكين الجنوبيين من أرضهم بطرق سلمية، وفق بيان.

وأصدر المحتشدون الجنوبيون في ساحة العروض في عدن بيانًا تمت إذاعته داخل الساحة ووزعت نسخات منه على وسائل الإعلام تضمن عشر دعوات ومطالبات، أهمها رحيل ما سموها ”حكومة الاحتلال“ عن عدن وكافة المحافظات الجنوبية، فضلاً عن دعوة الرئيس اليمني وقيادة التحالف بنقل كافة السلطات للمجلس الانتقالي الجنوبي وتمكين الجنوبيين من أرضهم سلميًا.

كما طالب البيان إخلاء كافة الوحدات العسكرية الشمالية المتمركزة في الجنوب، ونقلها إلى جبهات الحرب ضد الحوثي في الشمال، بالإضافة إلى القوات الأخرى التي تم الاتفاق بشأنها بين اللجنة الثلاثية سابقًا باستثناء قوات الأمن والدعم والإسناد .

ودعا البيان ”جميع الشخصيات والمسؤولين الجنوبيين المنضوين في السلطة إلى تحديد مواقفهم والانحياز إلى شعبهم ومطالبه“، وأكد أن ”شعب الجنوب هو صاحب السيادة الوحيد على أرضه ومصدر كل سلطة شرعية“.

وجدد البيان تمسكه بإعلانه التاريخي وتفويضه للمجلس الانتقالي، وأعلن رفضه القاطع لكل أشكال وأنواع التطرف والإرهاب والاستمرار بمكافحته في الجنوب.

وهددت الجماهير المحتشدة منذ يوم الإثنين في ساحة العروض في عدن بختام بيانها أنها ستصعد من احتجاجاتها حتى تحقق كامل أهدافها، وحذرت من أي ممارسات استفزازية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الاحتشاد لتشييع جثمان القائد منير اليافعي أبو اليمامة قائد اللواء الأول ودعم وإسناد مرافقيه يوم الأربعاء في عدن، في حين أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أن العزاء لن يتم إلا بعد تحقيق كافة المطالب التي ينشدها المحتشدون، مطالبًا الجنوبيين بالاستعداد للتشييع.