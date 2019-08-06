اليمن.. بن بريك يعلن نتائج التحقيقات في اغتيال العميد اليافعي

كشف الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن نتائج التحقيقات حول حادثة استهداف معسكر الجلاء، الخميس الماضي، عبر صاروخ باليستي، أسفر عن مقتل قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي المعروف بـ“أبو اليمامة“، وعدد آخر من أفراد قواته.

وأشار بن بريك، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأحد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى ”وقوف حزب الإصلاح -ذراع الإخوان المسلمين في اليمن- والحكومة الشرعية، خلف ذلك الاستهداف، عبر تزويد الحوثيين بالمعلومات والإحداثيات الاستخباراتية“.

وأضاف أنّ ”اتهام حزب الإصلاح والحكومة بالضلوع في العملية مبني على معلومات وتحريات قام بها فريق لجنة استخباراتية عُليا ومتخصصة، توصلت إلى معلومات دقيقة وهامة حددت نوع الصاروخ، ومن أين تم إطلاقه، وأسماء من تواطأوا مع الحوثيين وقام بمدهم بالمعلومات“.

وأشار إلى أن ”تزامن حادثتي استهداف معسكر الجلاء، واستهداف قسم شرطة الشيخ عثمان، كان إيذانًا لبدء تنفيذ مخطط كامل للسيطرة على مدينة عدن من قبل حزب الإصلاح، إلا أن تلك المساعي أفشلتها القوات الجنوبية“.

وتطرق بن بريك إلى الهبة الشعبية التي تشهدها مدينة عدن منذ أمس الإثنين، قائلًا: إن ”الهدف من هذه الهبة الشعبيّة هو ترحيل (الحكومة الشرعية) من مدينة عدن“.

وفي سياق موازٍ، أعلن بن بريك عبر حسابه الرسمي على ”تويتر عن تشييع جثمان العميد اليافعي وبقية الضحايا غدًا الأربعاء.

ولفت إلى أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي سيعلن في بيان رسمي موعد الصلاة ومكانها خلال الساعات المقبلة، داعيًا ”جماهير الشعب من كل أرض الجنوب الاستعداد لتكريم الأبطال“.