الجنوبيون يطالبون برحيل الحكومة اليمنية و“إرم نيوز“ يستطلع الآراء (فيديو )

طالب المئات من المحتشدين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، برحيل الحكومة اليمنية الشرعية، بعد تواصل الأحداث المستهدفة لـ“الإرادة الجنوبية، المطالبة بفك الارتباط بين جنوب اليمن وشماله،“، خاصة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مركز شرطة ومعسكرًا لقوات اللواء الأول دعم وإسناد، شمال وغرب عدن.

وخلال الفعالية التي شهدتها ”ساحة العروض“ بمدينة خور مكسر، وسط عدن، رفع المتظاهرون شعارات تؤيد ”الشرعية الجنوبية“، وتؤكد رفضها لما أسموه بـ“الشرعية الشمالية“، وأخرى تدعو تحقيق شفاف في مقتل القيادات الجنوبية.

وقتل الخميس الماضي، أكثر من 49 جنديًا، وأصيب العشرات بجراح، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد منير اليافعي، في هجومين متزامنين، استهدفا مركز شرطة مديرية الشيخ عثمان، شمال عدن، بسيارة مفخخة، وتبنى ”تنظيم داعش“ هذه العملية، في حين أعلن الحوثيون تبنيهم لهجوم صاروخي استهدف معسكر ”الجلاء“ غربي العاصمة اليمنية المؤقتة.

واستطلع ”إرم نيوز“، آراء النخب الجنوبية المشاركة في هذه الفعالية.