اليمن.. نجاة قيادي في المقاومة الجنوبية من محاولة اغتيال

نجا القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالناصر البعوة المعروف بـ(أبو همام اليافعي)، من محاولة اغتيال، تعرض لها أثناء عودته إلى منزله، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب القيادي في المقاومة الجنوبية (أبو همام)، على خط بئر أحمد العام بمدينة الشعب“.

وبحسب المصادر، لم يُسفر عن انفجار العبوة الناسفة سقوط أي ضحايا.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه، أعقب الانفجار، إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين باتجاه موكب (أبو همام)، مما يشير إلى أن القيادي في المقاومة الجنوبية قد تعرض لكمين مسلّح، استهدف اغتياله.