اليمن.. قوات الحزام الأمني تنفي صلتها بترحيل ”الشماليين“ من عدن

نفت ألوية الدعم والإسناد وقوات الحزام الأمني، اليوم الأحد، وقوفها خلف حملات ترحيل المواطنين ”الشماليين“، من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي لألوية الدعم والإسناد، في بيان: ”تداولت مواقع وقنوات إخبارية أنباء بوقوف ألوية الدعم والإسناد والحزام الأمني، خلف حملات تهجير قسري ضد أبناء المحافظات الشمالية، وإغلاق محلاتهم التجارية بعدن“.

وجاء في البيان: ”مصدر مسؤول بقيادة ألوية الدعم والإسناد نفى بشكل قاطع ما يروج له بأن قواته تقوم بحملات ضد المواطنين، في عدن ولحج“.

وأكد أن ”الأعمال التي تشن ضد المواطنين بدواعي (مناطقية) غير مقبولة وستواجهها (الدعم والإسناد) بكل مسؤولية“، لافتًا إلى أن ”حماية المواطنين من أي اعتداء تقع على عاتق الجميع، ولن تمرر أي من أعمال الاعتداء ضد المواطنين المسالمين في عدن وما جاورها“.

ودعا البيان ”كل التشكيلات الأمنية بعدن إلى التصدي لكل المحاولات الخارجة عن النظام والقانون، التي من شأنها زرع الفتنة وإشاعة الفوضى والمشاكل في المجتمع، ويستخدمها ويستغلها العدو الحوثي الإخواني، في حربه الإعلامية ضد المحافظات الجنوبية المحررة“.

وشدد البيان، على أن ”إهانة أي مواطن تحت أي مبررات أو دعاوي تضر بشكل مباشر بالنسيج الاجتماعي في المحافظات المحررة“، منوهًا إلى ضرورة ”الحفاظ على استقرار الأمن، وعدم المساس بأمن المواطنين الآمنين“.