رئيس مجلس النواب اليمني: ما يجري في عدن سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة

أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ اليوم الأحد، أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وما شملها من عمليات ترحيل لمواطنين ”شماليين“، سيتم تجاوزها وانهاؤها خلال الساعات القادمة.

وقال البركاني، في تغريده له على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، ”إن لحظات الفرج قد اقتربت، وأن ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة“.

وأوضح بأن ”رئيس الدولة وبقية قيادات الدولة والأشقاء، يعملون بكل جهد وعزيمة وإصرار، على إنهاء وعودة الأوضاع إلى طبيعتها“.

إن لحظات الفرج قد اقتربت وان ما يجري في عدن وبعض المحافظات سيتم تجاوزه خلال الساعات القادمة.

رئيس الدولة وبقية قيادات الدولة والاشقاء يعملون بكل جهد وعزيمة واصرار على انهاء وعودة الاوضاع الى طبيعتها. — Sultan Albarkaniسلطان البركاني (@AlbarkaniS) August 4, 2019

وكان معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، قد كشف في وقت سابق اليوم عن اتصالات عالية تجريها حكومته، مع قيادات التحالف العربي، لإيقاف ما وصفها بـ“الانتهاكات“، والضغط في اتجاه الحل.

وشهدت مدينة عدن، خلال الأيام القلية الماضية، عمليات ترحيل لمواطنين شماليين، بدعوى ”احترازات أمنية“ لاحتمالية وجود خلايا نائمة بينهم، تعمل مع ميليشيات الحوثي، وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية.

وجاءت تلك الإجراءات، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة صباح الخميس الماضي، من استهداف لقسم شرطة عبر سيارة مفخخة تبنى ”داعش“ مسؤوليتها، إضافة لاستهداف معسكر الجلاء التابع لألوية الدعم والإسناد، عبر صاروخ باليستي أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عنه.

وأسفرت تلك الحادثتين، عن مقتل ما يقارب من 50 شخصًا، وجرح نحو 45 آخرين، كان على رأسهم استشهاد قائد ألوية الدعم والإسناد منير اليافعي الملقب ”أبو اليمامة“.