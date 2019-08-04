بن بريك: المرحلة القادمة ”الأخطر“ في حياة الجنوبيين باليمن

قال اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، إن ”المرحلة المقبلة تعد أخطر المراحل في حياة أبناء الجنوب“.

وأضاف بن بريك خلال ترأسه اجتماعًا استثنائيًا للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية ورؤساء لجانها الدائمة، أن“المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع رص الصفوف، والتلاحم، والانخراط في مشروع التحرير والاستقلال واستعادة الدولة، الذي يحمله المجلس الانتقالي ويرفع رايته“.

وأكد أن“المجلس الانتقالي، عازم على مواصلة السير نحو هدف الشعب الجنوبي في استعادة دولته، مهما كانت التضحيات“.

وكشف -بحسب الموقع الإخباري التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي- عن ”حجم التحديات التي تواجه الجنوب، وتستهدف النيل من مشروعه التحرري، الذي اختطه شعب الجنوب والمتمثل في التحرير، والاستقلال، واستعادة الدولة“.

وناقش الاجتماع -الذي خُصص للوقوف على التطورات الأمنية والأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس الماضي- ”السبل الكفيلة بوضع خطة إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد شعب الجنوب وتستهدف تطلعاته في استعادة دولته“.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدن، حملات أمنية تستهدف إعادة الشماليين إلى مناطقهم بدعوى ”تأمين عدن“ عقب تعرضها لعدة هجمات مؤخرًا.

ولقيت تلك الحملات استنكارًا واسعًا، شمل الحكومة الشرعية وجهات ونشطاء جنوبيين.