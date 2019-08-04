بعد اتهامهم بالسرقة.. اتفاق بين الأمم المتحدة والحوثيين لاستئناف المساعدات الغذائية‎

المصدر: ا ف ب

أعلن الحوثيون والأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن اتفاق من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في اليمن، والتي تم تعليقها منذ الـ20 من حزيران/يونيو الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين توقيع الاتفاق السبت، في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال موقع السياسية التابعة للمتمردين إنّ الاتفاق يتضمن ”تأكيد الشفافية (…) في مختلف العمليات المرتبطة بتسجيل المستهدفين وعملية إيصال المعونات إليهم وتسهيل الوصول إلى المشاريع التي يقدمها البرنامج العالمي“، وهو الأمر الذي أكده برنامج الأغذية العالمي.

وذكر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل في بيان لوكالة فرانس برس، أنّه ”بعد مفاوضات مع السلطات المتواجدة في صنعاء، وقع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اتفاقًا (…)يمثل خطوة مهمة نحو ضمانات تضمن مساءلة عملياتنا الإنسانية في اليمن“.

وأضاف: ”نأمل أن يتم الاتفاق على التفاصيل الفنية في الأيام المقبلة“.

وكان مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أعلن في الـ 18 من تموز/يوليو الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المتمردين لاستئناف توزيع المساعدات الغذائية.

ويعاني اليمن سوء التغذية بعد اربع سنوات من الحرب الأهلية، إلا أن الأمم المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين في الـ 20 من حزيران/يونيو بعد اتهامات ب“اختلاسات“ وعدم ايصال المساعدات لأصحابها.