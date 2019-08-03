تأجيل تشييع جثمان العميد منير اليافعي.. والجنوبيون لا يزالون تحت تأثير صدمة اغتياله

لا يزال الجنوبيون تحت تأثير صدمة اغتيال قائد اللواء الأول – دعم وإسناد في الحزام الأمني، العميد منير اليافعي المعروف بـ“أبو اليمامة“، يوم الخميس الماضي، بصاروخ حوثي استهدف عرضًا عسكريًا في عدن بدقة مثيرة للشكوك والتساؤلات.

وتظهر تعليقات الناشطين الجنوبيين حالة الغضب والحزن التي تتملكهم جراء خسارة أبواليمامة الذي كان رمزًا من رموز الدفاع عن قضيتهم، وتمتع بجماهيرية شعبية جارفة.

وحتى الآن لم يتم بعد تشييع جثمان العميد اليافعي، فقد أعلنت عائلته، وفقًا لوسائل إعلام محلية، تأجيل ذلك إلى أجل لم يتم تحديده، مطالبة، في بيان، بضبط النفس وضرورة ”تشكيل المجلس الانتقالي والتحالف العربي لجنةً لتقصي الحقائق، والبحث عن حيثيات وزوايا الجريمة، على أن تكون هذه اللجنة هي المخولة باتخاذ القرار ضد الجهة المتورطة بهذه الجريمة الشنعاء“.

وتزامنًا مع ذلك، قال نائب رئيس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تغريدة بتويتر: ”سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات لكل الشعب في مؤتمر صحفي وبكل التفاصيل التي وصلنا لها، وما زالت لجنة التحقيق في عملها مستمرة مستعينة بكل خبرائنا في تقنية الصواريخ والدفاع الجوي وجمع كل المعلومات الاستخباراتية وربطها وتحليلها.“

سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات لكل الشعب في مؤتمر صحفي وبكل التفاصيل التي وصلنا لها ولا زالت لجنة التحقيق في عملها مستمرة مستعينة بكل خبرائنا في تقنية الصواريخ والدفاع الجوي وجمع كل المعلومات الاستخباراتية وربطها وتحليلها — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 3, 2019

في غضون ذلك، تداول ناشطون جنوبيون صورًا لأبناء العميد منير اليافعي، مشيرين إلى استمرار مسيرته النضالية على حد قولهم.

وكتب القيادي بالانتقالي الجنوبي لطفي شطارة: ”الله يرحم أبو اليمامة ويحفظ شلال .. فاتورة الجنوب كبيرة للوصول الى استعادة الدولة الجنوبية ولا تراجع .. ولكنها لن تطول إن شاء الله. صورة مع شلال نجل الشهيد القائد منير اليافعي“

الله يرحم ابو اليمامة ويحفظ شلال .. فاتورة الجنوب كبيرة للوصول الى إستعادة الدولة الجنوبية ولا تراجع .. ولكنها لن تطول أن شاء الله. صورة مع شلال نجل الشهيد القائد منير اليافعي pic.twitter.com/cL9nd63wI5 — Lutfi Shatara (@lutfshatara) August 2, 2019

وكتب حساب باسم ”شبواني حر“: ”الولد شلال يؤدي التحية لأبيه القائد أبو اليمامة وابن عمه الشهيد محسن حمـــــــود ..”.