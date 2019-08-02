اليمن يعلن انضمامه للتحالف الدولي ضد داعش

أعلن اليمن، في وقت متأخر من أمس الخميس، انضمامه إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“: ”تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن“.

وأضاف المصدر أنه ”وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا، بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، إلا أن الجمهورية اليمنية عازمة على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب، والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة“.

وشكلت 80 دولة مختلفة، في العام 2014، تحالفًا دوليًا لمحاربة الجماعات المتشددة، وتحديدًا تنظيم داعش.