تداول وثيقة لتحذيرات استخباراتية سبقت هجمات عدن بأيام‎ (صورة)

كشفت برقية استخباراتية صادرة عن رئاسة الجمهورية اليمنية، تحذيرًا أرسلته إلى جميع الألوية العسكرية والوحدات الأمنية اليمنية، من وقوع عمليات إرهابية، قبل ثلاثة أيام من الهجمات التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صباح اليوم الخميس.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، برقية استخباراتية رئاسية، من عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة، صادرة الإثنين الماضي، وتحذر من أن ”الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف المعسكرات والنقاط الأمنية والشخصيات القيادية“، طبقًا لمعلومات استخباراتية.

ووجه التحذير، القوات العسكرية والأمنية، بـ“أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات، كل في نطاق مسؤوليته، وعدم تمكين هذه العناصر من تنفيذ أهدافها“.

وشهدت مدينة عدن، اليوم الخميس، هجومين متزامنين ومنفصلين، أحدهما على قسم شرطة بمديرية الشيخ عثمان، شمالي عدن، بسيارة مفخخة، والآخر استهدف معسكرًا لقوات الدعم والإسناد، بمديرية البريقة، غربي عدن، بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، أعلنت ميليشيات الحوثيين الانقلابية مسؤوليتها عنه.